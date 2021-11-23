На востоке так думают 43% опрошенных, а на западе – 66%.

55% украинской молодежи в возрасте от 14 до 18 лет считают, что на Донбассе идет война между Россией и Украиной.

Такие данные социологического опроса на тему: "Поколение молодых украинцев: жизненные приоритеты, политическая активность и социальная память" обнародованы на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Эксперт, доктор исторических наук (г. Одесса) Александр Пригарин отметил, что 29% респондентов считают, что это война между Россией и Украиной и внутренний конфликт одновременно.

По словам эксперта, 8% опрошенных считают это внутренним вооруженным конфликтом между гражданами Украины, а еще 8% – не могут выяснить для себя, что происходит на Донбассе.

Читайте такжеБольшинство украинцев в возрасте 14-18 лет, которые хотят уехать за границу, выбирают США и Европу – опросПригарин отметил, что оценка этой ситуации по регионам – между Востоком и Западом Украины – различается весьма существенно.

На западе Украины считают, что это война 66% опрошенных, на востоке – 43%, в центре – 53% и на юге – 58%.

В то же время внутренним конфликтом ситуацию на Донбассе считают на востоке 8% опрошенных, на юге – 10%, в центре – 11%, на западе – 2%.

Справка. Опрос проводился в апреле Социологическим информационно-исследовательским центром "Пульс" (г. Одесса) в партнерстве с международным экспертным клубом (МЭК) (г. Киев). Было опрошено 1200 респондентов в возрасте 14-18 лет на всей территории Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий на востоке Украины).

Война на востоке Украины

Вооруженный конфликт на Донбассе Россия начала в апреле 2014 года – после оккупации российскими войска Крыма.

Подконтрольные Кремлю провокаторы начали подстрекать местное население и сами участвовать в пророссийских акциях.

Вскоре управляемые российскими спецслужбами "протесты" переросли в захват зданий органов местного самоуправления и закончились провозглашением "республик", легитимность которых признает только Москва и ее близкие сателлиты.

За оккупацию Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей США и ЕС ввели ряд санкций против Кремля.

Сам Путин причастность своей страны к решению конфликта на Донбассе отрицает, утверждая, что российских войск в ОРДЛО "нет".

При этом Россия пытается склонить Украину к прямым переговорам с боевиками, заявляя, что является только "третьей стороной", чтобы снять с себя ответственность за начатую агрессию и избежать ужесточения санкций.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Надя Пришляк