Во Львовской области подняли три цистерны с фосфором

По состоянию на 7.00 сегодняшнего дня подняты и загружены на железнодорожные платформы три цистерны поезда с фосфором, потерпевшего аварию во Львовской области.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, проводятся подготовительные работы по поднятию остальных цистерн. На 9 цистернах осуществляются работы по ликвидации пробоин и трещин. Ввиду потенциальной опасности фосфора, который остался в поврежденных цистернах и на почве, продолжается их орошение водой и изоляция от воздуха пожарной пеной. Восстановлен поврежденный участок железнодорожного пути длиной 175 м.

В медицинские учреждения с жалобами на состояние здоровья обратились 152 человека, в том числе 27 детей (для медицинского обследования) и 24 работника МЧС. Потерпевшим оказывается необходимая медицинская помощь. В больничных учреждениях области создан резерв в количестве 500 коек для приема возможных пострадавших.

По результатам исследований, проведенных специалистами санитарно-гигиенической лаборатории Львовской областной СЭС, превышений предельно допустимых концентраций в воздухе и воде полифосфата и фосфорного ангидрида не обнаружено. Угрозы населению нет.

Постоянно осуществляется информирование населения об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и мерах, которые употребляются для ликвидации последствий аварии.

Принято окончательное решение с представителями предприятия по производству желтого фосфора ООО "Казфосфат" Республики Казахстан, которые прибыли к месту происшествия 18 июля, об отправке цистерн с фосфором в Казахстан и загрузке загрязненного почвы в контейнеры и отправки ее для утилизации.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы 746 чел. личного состава и 101 единица техники, в том числе: от МЧС - 193 чел. и 42 единицы техники, 250 чел. и 14 единиц техники “Укрзализныци”, 200 работников МВД и 12 единиц техники, 73 чел. и 24 единицы техники Минобороны, 4 бригады скорой медицинской помощи.

Управление ликвидацией последствий аварии осуществляет штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации во главе с министром МЧС Нестором ШУФРИЧЕМ.

Распоряжением Кабинета министров Украины от 17 июля для расследования причин аварии с грузовым поездом, ликвидации ее последствий и оказания помощи потерпевшим создана правительственная комиссия, которую возглавляет вице-премьер-министр Украины Александр КУЗЬМУК.