В РПЦ считают, что Буковина может стать примером для всей России

В Русской православной церкви считают, что забота о детях-сиротах в Свято-Вознесенском монастыре Черновицкой епархии Украинской православной церкви может служить примером для благотворителей, епархий, монастырей и приходов как в России, так и в Украине.

Такое мнение высказал заместитель председателя Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай БАЛАШОВ в интервью «УНИАН-Религии».

«Не везде можно видеть примеры служения милосердия, присущего Церкви. Пока еще не повсеместно развитие церковной и монашеской жизни сопровождается такими выдающимися примерами заботы о брошенных детях, как можно видеть в Черновицкой области. Патриарх хотел бы воздать должное этому подвижническому деланию, поблагодарить тех, кто вносит в него свой вклад», - отметил протоиерей Н.БАЛАШОВ.

Как сообщили УНИАН в Черновицкой епархии УПЦ (Московского патриархата), детский дом при Свято-Вознесенском монастыре был создан настоятелем обители отцом ЛОНГИНОМ (Михаилом ЖАРОМ) в 1991 году.

При Свято-Вознесенском монастыре воспитываются более 170 детей больных детей, в том числе ДЦП, раком и СПИДом. За последние 19 лет при монастыре были воспитаны более 260 детей со всей Украины, для каждого из которых отец ЛОНГИН является отцом или опекуном.

Первого ребенка отец ЛОНГИН забрал из приюта в 1991 году – это был трехлетний мальчик с диагнозом ДЦП. Его отговаривали и предлагали взять здорового ребенка.

«Здорового возьмет любой, а вот больному нужно помочь», - ответил монах.

Как сообщают в епархии, через время воспитанник начал ходить, и сейчас он управляет магазином при монастыре.

Благодаря лечению и заботе монастырской братии, в детском доме есть успешные случаи исцеления от ДЦП и вируса иммунодефицита.

При монастыре функционирует мини-зоопарк и бассейн - база для лечения детей с ДЦП.

За детьми присматривают послушницы женского монастыря и прихожане с педагогическим образованием. Дети учатся в сельской школе. Свои семьи уже создали четверо воспитанников отца ЛОНГИНА.

Как сообщал УНИАН, 1-2 октября состоится визит предстоятеля РПЦ КИРИЛЛА в Черновицкую епархию УПЦ.

1 октября патриарх посетит управление Черновицкой епархии УПЦ. В этот же вечер он возглавит всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе в Черновцах.

2 октября патриарх Кирилл освятит Троицкий собор Свято-Вознесенского монастыря и возглавит божественную литургию. Также предстоятель РПЦ откроет дом инвалидов при монастыре и посетит монастырский детский приют, после чего отбудет в Москву.

*** Сегодня в Украине отмечают День усыновления.