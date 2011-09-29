Умерла Татьяна Лиознова

В Москве на 88-м году жизни скончалась кинорежиссер и сценарист Татьяна Лиознова.

Она вошла в историю киноискусства благодаря своим фильмам "Три тополя на Плющихе", "Семнадцать мгновений весны", "Карнавал".

Близкий друг Лиозновой, главный редактор журнала "Кинопроцесс" Вячеслав Шмыров сообщил РИА Новости: "Она скончалась после продолжительной болезни в ЦКБ №2 около18.00". По его словам, она "угасала уже с марта. "Были периоды, когда она возвращалась ненадолго домой, а потом снова в больницу".

Татьяна Лиознова родилась в Москве 20 июля 1924 года. Окончила ВГИК в 1949 году. Уже первая ее постановка - "Память сердца"была высоко оценена кинокритикой и зрителями. Она сняла всего 9 фильмов, зато замечательных.