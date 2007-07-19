Автомобиль издателя «Фокуса» пострадал в беспрецедентном ДТП

Вчера, 18 июля, в Киеве во дворе жилого дома на улице Героев Сталинграда произошла беспрецедентная автомобильная авария – разбито 9 машин, могло пострадать как минимум 8 человек. В числе разбитых автомобилей оказалась машина издателя журнала «Фокус» Надежды Шаломовой.

Поздним вечером во двор жилого дома на огромной скорости въехал автомобиль «Мерседес», врезался в ряд припаркованных машин, разбил три из них и отлетел к бордюру. Затем «Мерседес» снова тронулся с места, не справился с управлением и разбил еще 6 стоящих на стоянке автомобилей. По свидетельствам очевидцев, от автомобиля в последний момент успели отскочить 8 человек, находящихся в тот момент во дворе.

Жильцы двора, вызвавшие ГАИ, утверждают, что водитель «Мерседеса» долгое время просто не могу выйти из автомобиля, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Виновником ДТП оказался 39-летний киевлянин Андрей Кургаев, живущий в соседнем доме.

Особенно возмутительным нам кажется следующий факт - незадолго после прибытия ГАИ во дворе появился человек, который, как утверждают очевидцы, предъявлял удостоверение помощника депутата от партии БЮТ Григория Омельченко. Человек с удостоверением вступил в переговоры с автоинспекторами, защищая нарушителя. На вопросы пострадавших о том кто он такой и почему вмешивается в разбирательство, отвечать отказался. Очевидно, что если бы в процесс не вмешался представитель СБУ разбирательство аварии могло закончиться ничем.

«Фокус» намерен внимательно следить за развитием событий вокруг беспрецедентной аварии. Нам хочется надеяться, что участие в этом процессе представителей медиа и политических партий будет дополнительным стимулом для правоохранительных органов, чтобы не только довести эту ситуацию до конца, но и впредь обезопасить от подобных происшествий жилые и пешеходные зоны, где обычно гуляют дети.