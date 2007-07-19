Авария автобуса в Алуште: обшивку содрало вместе с пассажирами (фото)

На трассе Симферополь-Алушта разбился заказной автобус, перевозивший людей из Умани на отдых в Ялту: 6 человек погибли, более 40 человек пострадали.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, всего в автобусе находилось 54 человека (в том числе двое водителей).

Авария произошла 18 июля в 21:30 в районе села Изобильное (Алуштинский регион Крыма).

"Заказной автобус марки "Karoza", перевозивший людей из Умани на отдых в Ялту, пересек Ангарский перевал и спускался к Алуште. По предварительной информации, из-за отказа тормозов автобус не вписался в поворот и на высокой скорости правой стороной "притерся" к каменной оградительной стене. Она буквально сдирала обшивку автобуса вместе с пассажирами. Несколько человек выпали из автобуса на ходу", - сообщили в МЧС Крыма.

К месту чрезвычайной ситуации были направлены подразделения МЧС из Алушты, Ялты и Симферополя. На месте ДТП работали 15 бригад скорой медицинской помощи. Сотрудники ГАИ ограничили передвижение автотранспорта в районе дорожной аварии.

По данным МЧС Крыма, 7 человек, в том числе ребенок, находится в реанимации. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ Крыма, в результате ДТП 6 человек погибли и 44 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших есть женщины и дети, преимущественно жители Умани и области.

Водитель автобуса, попавшего в ДТП, по данным ГАИ, имеет водительский стаж - 10 лет. Автобус двигался по маршруту "Чернигов – Умань - Ялта". По информации крымского МЧС, эта дорожная авария произошла на том же самом месте, где менее трех лет назад в ДТП погибли 17 человек.

Фото пресс-служби Управления ГАИ Крыма