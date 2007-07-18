Арабы построят в Пекине деловой центр за 5 миллиардов долларов

Девелоперская компания из Бахрейна намерена вложить 5 миллиардов долларов в строительство бизнес-центра для китайской нефтяной индустрии, сообщает агентство Associated Press. Возведение делового центра в пригороде Пекина может стать крупнейшим в Китае инвестиционным проектом ближневосточных государств.

Представитель компании Gulf Finance House, которая выступает ведущим инвестором проекта, заявил, что строительство может быть закончено в течение пяти лет. За это время в районе возведут деловой центр, китайско-арабскую бизнес-школу, лаборатории и жилье.

Ожидается, что инвестиции в китайскую экономику со стороны Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ, Катара, Омана и Бахрейна в ближашие годы существенно возрастут. Дубайская DP World вложит в развитие восточного порта города Тяньцзинь (Tianjin) полмиллиарда долларов. Компания Saudi Aramco из Саудовской Аравии планирует с Sinopec Corp. и ExxonMobil Corp. совместный проект нефтеперегонного завода стоимостью пять миллиардов долларов на юго-востоке Китая. Еще четыре миллиарда долларов поступят на строительство нефтеперегонного завода в провинции Гуандун (Guangdong) из Кувейта.