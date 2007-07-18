Как за 10 минут заработать 10 тысяч

8 сентября в городе Коростень Житомирской области пройдет ежегодный всеукраинский фестиваль современной украинской литературы “Просто так”.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили городской председатель Коростеня Владимир МОСКАЛЕНКО, писатель и член жюри фестиваля Валерий НЕЧИПОРЕНКО, генеральный директор фирмы ”ДиаВест”, являющийся генеральным спонсором фестиваля, Анатолий БАЛЮК.

Как сообщил В.НЕЧИПОРЕНКО, в этом году фестиваль состоится уже в восьмой раз и будет проходить под патронатом Национального союза писателей Украины и городского председателя Коростеня.

Программа мероприятия состоит из двух этапов. Сегодняшняя пресс-конференция, по словам В.НЕЧИПОРЕНКО, начала первый, конкурсный этап. Организаторы фестиваля призывают всех желающих принять участие в конкурсе: посылать свои литературные произведения на электронный или почтовый адрес организаторов мероприятия. Все произведения будут оценены жюри в составе семи писателей.

В.НЕЧИПОРЕНКО заверил, что будут читаться абсолютно все произведения, написанные на всех языках народов Украины. Единственная просьба к авторам: если произведение написано на ином языке, кроме украинского и русского, дополнительно предоставить перевод.

8 сентября авторы лучших работ, предварительно отобранных жюри, выйдя на сцену коростенского дома культуры, смогут зачитать свои произведения при широкой аудитории. Конкурсы будут проводиться в пяти номинациях: “Проза”, “Поэзия”, “Литературная критика”, “Детская литература”, “Сатира и юмор”.

Кроме того, В.НЕЧИПОРЕНКО сообщил, что впервые организаторы фестиваля решили дополнить программу мероприятия акцией “Литература свежего воздуха”. Для проведения этого мероприятия будет отведен участок земли на берегу реки Уж. За три дня до фестиваля всем желающим будет обеспечена возможность установить палатку на природе, представить свое творчество и познакомиться с произведениями других авторов.

К тому же, отметил В.НЕЧИПОРЕНКО, в рамках конкурса будет проведена детская программа, участие в которой смогут принять дети в возрасте до 16 лет.

По словам В.НЕЧИПОРЕНКО, нынешние победители конкурса гарантировано получат за свое творчество достаточно большие гонорары. На сегодня Дирекция фестиваля уже может обеспечить победителю награду в размере 5 тыс. грн. и ноутбук фирмы “ДиаВест”, а также премии в 1 тыс., 500 и 250 грн. за соответственно первое, второе и третье места в каждой из пяти номинаций. Поскольку подписание спонсорских соглашений продолжается, размер вознаграждения за первое место, по словам В.НЕЧИПОРЕНКО, планируется увеличить до 10 тыс. грн., а других премий – до 2-3 тыс. грн.

В.НЕЧИПОРЕНКО также отметил, что в сравнении с прошлым годом, когда количество участников измерялось десятками, а гонорары – сотнями гривен, в этом году чувствуется прогресс - количество участников можно будет считать сотнями, а премии – тысячами.

Невзирая на очевидные позитивные сдвиги, по словам В.НЕЧИПОРЕНКО, останавливаться на достигнутом еще рановато. “Когда литературные вечера в Украине будут собирать полные дворцы, когда литераторы будут получать за свои выступления солидные гонорары, тогда можно будет сказать, что наша литература в полном порядке”, - резюмировал он.

В свою очередь, В.МОСКАЛЕНКО отметил, что власть и общество Коростеня, спонсоры и СМИ уделяют большое внимание фестивалю. По его словам, поддержка чувствуется и от наших соотечественников, которые живут за границей, в частности, от Российской Федерации, США, Израиля.

А.БАЛЮК отметил, что его фирма «ДиаВест» - отечественный производитель компьютеров с радостью поддерживает культурные, художественные акции, потому что верит в постепенное улучшение положения украинского языка и литературы.