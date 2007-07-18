Сегодня Николай Азаров возглавлял борьбу с рейдерством

Под председательством первого вице-премьер-министра, министра финансов Украины Николая АЗАРОВА состоялось очередное, пятое заседание Межведомственной комиссии по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства финансов Украины, члены комиссии были поставлены в известность, что во исполнение предыдущих решений аналитическая группа Межведомственной комиссии рассмотрела несколько десятков конфликтов, на месте работали уполномоченные представители комиссии и специальные группы правоохранительных органов.

Среди практических решений по результатам проверок можно назвать то, что 12 июля 2007 года постановлением Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку была аннулирована лицензия на осуществление работы на рынке ценных бумаг для ООО «СИСТЕМА-Р». Это общество было регистратором ЗАО «Киевтрактородеталь», и в его работе было обнаружено нарушение законодательства о ценных бумагах. Однако неоднократные требования устранить нарушения ООО «СИСТЕМА-Р» проигнорировало, за что и лишено лицензии.

Новым фактором антирейдерской деятельности стало создание региональных межведомственных комиссий. Значительную часть работы с конфликтами местного значения они уже взяли на себя, и, например, в Днепропетровске и Харькове достигли заключения нескольких мировых соглашений между сторонами корпоративного конфликта, где не было признаков рейдерского захвата. Межведомственные комиссии созданы и работают во всех регионах.

Только в городе Киеве местная комиссия не смогла начать работу, несмотря на значительное количество острых ситуаций. В связи с этим Н.АЗАРОВ поручил подготовить письма к городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОГО с напоминанием о необходимости безусловного выполнения решений правительства относительно противодействия незаконным захватам предприятий.

Межведомственная комиссия на сегодняшнем заседании рассмотрела 22 дела и пришла к выводу о наличии фактов или признаков противоправного захвата таких предприятий: КП «Гостиница «Знання», ОАО «Житомирхлеб», ОАО «Лезниковский карьер», ЗАО «ДОПСОК», ООО «Экология-Днепр 2000», АО МПО «Орион», стадион на ул. Немировича-Данченко в Киеве.

Дело государственного предприятия НПО «Павлоградский химический завод» Н.АЗАРОВ поручил взять под особенный контроль, поскольку речь идет об экологической и национальной безопасности на государственном уровне.

34 дела решением Межведомственной комиссии передано на рассмотрение на региональном уровне.

На следующем заседании предусмотрено рассмотреть 8 дел, в частности, ситуации вокруг треста «Киевгорстрой-2», энергоснабженческой компании «Одессаоблэнерго», ЗАО «Опытный завод сварочного оборудования Института электросварки им. Е.О.Патона», киевского института «Энергопроект».

Н.АЗАРОВ также поручил каждому члену комиссии по графику выезжать на места и предметно разбираться с ситуациями, которые выносятся на рассмотрение комиссии. “Вы все видите, что людям, втянутым в конфликтную ситуацию, которые «обложены» внезапными судебными решениями, очень тяжело самостоятельно добиться правды, объективного рассмотрения дела. Потому мы должны помочь и поддержать их веру в справедливость”, - сказал Н.АЗАРОВ.