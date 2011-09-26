Водитель, сбивший 21-летнего парня, объявлен в международный розыск

Водитель, который насмерть сбил 21-летнего парня в Тернопольской области, объявлен в международный розыск.

Как сообщил корреспонденту УНИАН старший инспектор областной Госавтоинспекции Николай ЛЕЦКАЛЮК, сообщение о найденном на обочине дороги теле жителя села Садки Залещицкого района поступило в районный отдел внутренних дел в 6.45. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа работников Залещицкого райотдела и областной автоинспекции. На месте ДТП были найдены только следы краски, каких-либо обломков и деталей, которые бы указывали на марку транспортного средства, не было.

Однако после проведенных оперативных розыскных мероприятий было установлено, что наезд совершил житель села Поповцы Залещицкого района. Сразу после ДТП он выехал в Польшу.

По данному факту возбуждено уголовное дело, а сам водитель объявлен в международный розыск.