Точная химическая формула разлитого фосфора пока неизвестна

В военно-клиническом центре Министерства обороны Украины в Западном регионе находятся 18 потерпевших от разлива фосфора во Львовской области.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, диагноз пострадавших - «острое ингаляционное отравление продуктами горения фосфора». Из них три человека – в состоянии средней степени тяжести, все остальные – легкого.

Начальник военно-медицинского клинического центра полковник Сергей ПЕТРУК заверяет, что угрозы их жизни нет.

Продолжаются работа по ликвидации последствий техногенной катастрофы, произошедшей во Львовской области, в которой активное участие принимают военнослужащие Вооруженных Сил Украины. За минувшую ночь значительно усилился контингент личного состава и материально-технических средств в зоне аварии.

Сегодня, 18 июля, по состоянию на 9.00 в районе аварии работает свыше 200 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и задействовані приблизительно 60 единиц автотранспорта и специальной техники.

Ожидается, что основные мероприятия по нейтрализации желтого фосфора в районе его утечки из железнодорожных цистерн вблизи села Ожидов начнутся по прибытии специалистов из Республики Казахстан. Они должны сообщить точную химическую формулу именно этого желтого фосфора и предоставить практические рекомендации для максимально эффективной нейтрализации этого токсичного вещества.

Планируется, что вместе с военнослужащими 704 отдельного полка РХБ защиты Западного оперативного командования казахстанские специалисты будут принимать участие в обследовании пораженной фосфором территории.

Для этого в районе техногенной катастрофы сосредоточено всю необходимую специальную технику и подготовлен личный состав Вооруженных Сил Украины.

В полной готовности к вылету находятся вертолеты Ми-8 МТ 3-го отдельного полка армейской авиации ВС Украины, самолет Ил-76 и Ан-26 Воздушных Сил ВС Украины.

Представители территориального управления военной службы правопорядка ВСУ задействованы в мероприятиях по локализации аварии и, совместно с органами внутренних дел ими отрабатываются мероприятия по сопровождению колонн и грузов.