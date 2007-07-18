Концентрация фосфорного ангидрида в воздухе в 23 раза превышает норму

По состоянию на 8.00 часов 18 июля специальными подразделениями Министерства охраны окружающей природной среды Украины получены предварительные результаты мониторинга окружающей среды на месте аварии грузового поезда с цистернами фосфора.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минприроды, по данным аналитического мониторинга, в атмосферном воздухе населенных пунктов Ангеливка и Лесное обнаружен фосфорный ангидрид концентрацией 3,5 мг/куб.м (при норме 0,15 мг/куб. м).

В то же время в сообщении отмечается, что по данным аналитического контроля Государственной экологической инспекции во Львовской области, загрязнение почв и поверхностных вод не зафиксировано.

По данным пресс-службы, представители Минприроды приняли участие в работе областной комиссии Львовской государственной администрации, 17 июля был издан приказ по Госуправлению во Львовской области «О реагировании на чрезвычайную ситуацию техногенного характера».

Кроме того, было проведено заседание межведомственной комиссии по вопросам мониторинга окружающей среды Львовской области, на котором был определен порядок проведения мониторинга окружающей среды субъектами государственного мониторинга и установлены сроки подачи соответствующей информации.

Как сообщал УНИАН, в 16.55 16 июля в Бусском районе Львовской области на железнодорожном перегоне Красное-Броды возле станции Ожидов Львовской железной дороги в результате невыясненных обстоятельств произошла авария грузового поезда. В составе поезда находилось 58 вагонов, в том числе 15 специальных цистерн с опасным химическим веществом - желтым фосфором. Грузоотправитель - Республика Казахстан (станция Аса), грузополучатель - Польша (станция Оклеса). В результате аварии сошли с рельс 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелось. В 22.29 16 июля гашение пожара завершено и локализовано распространение токсичных продуктов горения.

В военно-клиническом центре Минобороны Украины в Западном регионе по состоянию на вчерашний вечер находилось 15 пострадавших от разлива фосфора.

Желтый фосфор - очень ядовитое, огнеопасное вещество, которое может нанести существенный вред здоровью человека и окружающей среде.