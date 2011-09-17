Киевский зоопарк умудрился «убить» даже собственный сайт

На сегодня главный украинский зоопарк не имеет собственного сайта. Прецедент, не имеющий аналогов. Хотя при предыдущем руководителе — Светлане Берзиной — сайт был, да еще и на трех языках.

Нынешний директор Алексей Толстоухов объяснил ZN.UAэтот «странный» для XXI века феномен отсутствием финансирования. Добавив, что в ближайшее время зоопарковского сайта не будет.

С одной стороны, это удобно, поскольку именно зоопарковское интернет-представительство, где вывешивались официальные отчеты, помогло в расследовании злоупотреблений бывшего руководства. Так что закрытие доступа к официальным документам в какой-то степени жизнь команде А.Толстоухова «облегчает».

А в ответ на вопрос о самом доступе директор заявил: «Приходите ко мне, и я сам вам предоставлю все необходимые данные». Так что, похоже, сайта (во всяком случае, при этом руководстве) действительно не будет. Поскольку зоопарк не только пропустил платежи по хостингу, но умудрился еще и потерять доменное имя www.zoo.kiev.ua. Которое, по имеющейся информации, теперь выставлено на продажу. Почему такое могло произойти, мог бы объяснить сын заместителя директора по строительству Михаила Иванова, получающий деньги за кураторство над компьютерно-интернетным хозяйством зоопарка. Но, насколько известно, он в зоопарке практически не появляется.