Кабмин планирует, что через год украинцев будет на 180 тысяч меньше

Кабинет министров Украины прогнозирует среднюю численность населения в 2012 году на уровне 45,51 млн. человек.

Об этом идет речь в разделе 3.1 "Демографическая, семейная, молодежная и миграционная политика" проекта закона «О Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2012 год и основных направлениях развития на 2013 и 2014 годы», обнародованном на сайте Верховной Рады Украины.

Согласно документу, в 2010 году численность населения Украины составляла 45,87 млн. человек, а в 2011 ожидается, что этот показатель составит 45,69 млн.

"Продолжается многолетняя тенденция сокращения численности населения Украины за счет всех составляющих демографического развития: рождаемости, смертности и миграции, - которая приобретает признаки депопуляции и ставит под угрозу национальную безопасность страны, - отмечается в Программе... - Важное значение в состоянии демографического развития имеет неудержимое старение, что приводит к росту демографической нагрузки на работающую часть населения".

С целью улучшения ситуации в демографической, семейной, молодежной политике Кабинет Министров Украины считает необходимым (два пункта):

"- формирование позитивного имиджа семьи, повышение ее престижа, формирование ответственного отцовства и материнства, увеличение количества семей, в которых воспитывается двое и больше детей, путем повышения роли семьи в обществе и утверждения семейных традиций; формирование ответственного отцовства, реализации права ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской заботы, в семейном окружении;

- качественное проведение оздоровления и отдыха детей, повышение качества предоставления оздоровительных и отдыхательных услуг, гарантирование безопасности пребывания детей в заведениях оздоровления и отдыха путем повышения качества предоставления таких услуг и безопасности детей во время пребывания в детских заведениях".

Критериями эффективности демографической политики правительство считает, помимо средней численности населения, еще пять:

- количество детей школьного возраста, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха. На 2012 год таких должно быть 55 процентов (для сравнения 54,5% в 2011-м и 47% в 2010-м);

- количество приютов для несовершеннолетних и центров социально-психологической реабилитации детей - 120 (цифра неизменна на протяжении трех лет);

- количество детей в детских домах семейного типа и приемных семьях - 13,5 тысяч (10 тысяч и 9 тысяч, соответственно);

- количество центров социальных служб для молодежи, в т.ч. сельских и поселковых - 735 (735, 742);

- а также соотношение среднего уровня заработной платы женщин к среднему уровню заработной платы мужчин - 81,5 процента (80%, 77,8%).

Это все, что правительство наметило в демографической, семейной и молодежной политике.