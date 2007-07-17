Катастрофа во Львовской области могла стать вторым Чернобылем
09:17, 17 июля 2007Общество
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Аргументы Кузьмука
|Александр Кузьмук
Напомним, перевернувшиеся цистерны следовали из Казахстана в Польшу. Из-за утечки фосфора в одной цистерне произошло самовоспламенение 6 цистерн. Во время тушения пожара образовалась туча из продуктов горения (зона поражения около 90 кв. км). В зону поражения попали 14 населенных пунктов Бугского района и отдельные территории Радехивского и Бродивского районов области.
Смертельная доза желтого фосфора составляет десятую долю грамма. Отравление поражает кости, костный мозг, вызывает некроз челюсти. Фосфор применяют в изготовлении минеральных удобрений, а также для так называемых фосфорных бомб.
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