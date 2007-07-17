Катастрофа во Львовской области могла стать вторым Чернобылем

Невозможно было спрогнозировать техногенную катастрофу, которая произошла во Львовской области в Бугском районе на перегоне Красное-Ожидив, когда перевернулись 15 цистерн с желтым фосфором товарного поезда № 2005. Об этом в эфире "5 канала" заявил вице-премьер Александр Кузьмук, возглавивший группу по ликвидации последствий катастрофы. По его словам, сейчас "на месте событий" изучается, как нужно ликвидировать последствия подобной катастрофы. А.Кузьмук также отметил, что это происшествие могло стать "вторым Чернобылем", сообщает РБК

Напомним, перевернувшиеся цистерны следовали из Казахстана в Польшу. Из-за утечки фосфора в одной цистерне произошло самовоспламенение 6 цистерн. Во время тушения пожара образовалась туча из продуктов горения (зона поражения около 90 кв. км). В зону поражения попали 14 населенных пунктов Бугского района и отдельные территории Радехивского и Бродивского районов области.

Смертельная доза желтого фосфора составляет десятую долю грамма. Отравление поражает кости, костный мозг, вызывает некроз челюсти. Фосфор применяют в изготовлении минеральных удобрений, а также для так называемых фосфорных бомб.