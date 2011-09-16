Двух милиционеров поймали на попытке торговать пистолетами
11:23, 16 сентября 2011Общество
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Прокуратура возбудила дело
В Харькове во время спецоперации задержаны два милиционера, которые пытались продать пять пистолетов.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА.
Оружие изъято, задержанные находятся под стражей.
Прокуратура возбудила уголовное дело, ведется следствие. На месте события работает специальная комиссия МВД Украины.
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