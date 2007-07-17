Рост курса евро к доллару слабо влияет на экономику
05:05, 17 июля 2007Общество
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Аргументы представителя Еврокомиссии
Европейская комиссия не видит угроз для экономики ЕС из-за зафиксированного в последние дни роста курса евро по отношению к американскому доллару.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Амелиа ТОРРЕС.
“Мы видим, что с 2001 года постоянно идет рост экспорта европейских товаров в среднем на 5% в год. Курс евро иногда растет, иногда снижается, но он имеет довольно слабое влияние на экономику”, - сказала А.ТОРРЕС.
Как сообщал УНИАН, 12 июля курс евро по отношению к доллару на европейских валютных биржах достиг очередного максимума – 1,3759-1,3801 EUR/USD.
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