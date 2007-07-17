Рост курса евро к доллару слабо влияет на экономику

Европейская комиссия не видит угроз для экономики ЕС из-за зафиксированного в последние дни роста курса евро по отношению к американскому доллару.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Амелиа ТОРРЕС.

“Мы видим, что с 2001 года постоянно идет рост экспорта европейских товаров в среднем на 5% в год. Курс евро иногда растет, иногда снижается, но он имеет довольно слабое влияние на экономику”, - сказала А.ТОРРЕС.

Как сообщал УНИАН, 12 июля курс евро по отношению к доллару на европейских валютных биржах достиг очередного максимума – 1,3759-1,3801 EUR/USD.