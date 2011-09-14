Азаров озвучил две важные цифры на следующий год

Кабинет министров Украины прогнозирует в 2012 году рост валового внутреннего продукта на уровне 5,5%, дефицит бюджета на уровне 2,5% валового внутреннего продукта.

Как передает корреспондент УНИАН, такие показатели, заложенные в проект государственного бюджета на 2012 год, озвучил сегодня, 14 сентября, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на заседании Кабмина.

«Для расчета бюджета мы использовали взвешенный сценарий, который предусматривает рост реального ВВП на 5,5% и сокращение дефицита государственного сектора до 2,5% от ВВП по сравнению с 3,5% в текущем году. Это гарантия стойкости финансовой системы государства при любом развитии событий», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он подчеркнул, что даже развитые страны Европы не могут удержать дефицит бюджетов в границах «такого более чем умеренного» показателя.

При этом Н.АЗАРОВ отметил, что бюджет 2012 года станет бюджетом приоритетного развития внутреннего рынка и стимулирования развития регионов. Это будет бюджет социального развития и создания новых рабочих мест, - отметил Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он подчеркнул, что бюджет в 2012 году обеспечит поддержку отечественного производителя в ключевых отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства. «Этим бюджетом мы подтверждаем, что Украина проводит предсказуемую взвешенную экономическую политику, которая для обеспечения роста в большей степени опирается на внутренний рынок.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением от 31 августа т.г. одобрил прогнозные показатели экономического и социального развития страны на 2012 год и основные макропоказатели экономического и социального развития на 2013 и 2014 годы.

Согласно документу, в 2012 году, по оптимистическому сценарию, рост ВВП составит 6,5%, по пессимистическому – 5%, номинальный ВВП – 1,5155 трлн. грн. и 1,505 трлн. грн. соответственно. Инфляция – 7,9% (по обоим прогнозам). Рост цен производителей промышленной продукции – 9,7 и 9,4% соответственно.

Сальдо внешнеторгового баланса – отрицательное 5,617 млрд. долл. и 9,104 млрд. долл. соответственно. Средняя зарплата – 3, 175 тыс. грн. и 3,127 тыс. грн. Уровень безработицы - 7,2-7,7% (по обоим вариантам прогноза).

Справка УНИАН. В государственном бюджете на 2011 год предусмотрен рост ВВП на уровне 4,5%. Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2011 г. по сравнению с майским прогнозом на 0,5 п. п. - до 5%. Согласно закону о госбюджете, дефицит бюджета 2011 года в Украине ожидается на уровне 3,08% ВВП.