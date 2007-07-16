Найдены тела двух моряков с потерпевшей бедствие яхты ”Пилигрим”

В Крыму найдены два тела моряков, пропавших с парусной яхты "Пилигрим".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК.

Семь дней продолжались поиски пропавших моряков с яхты «Пилигрим», напомнили в МЧС. В воскресенье, 15 июля, около 13.00 в районе мыса Чаганы (Ленинский район Крыма) в 2,5 км от села Курортное в прибрежной зоне было обнаружено тело мужчины. Главный судья регаты, участником которой был "Пилигрим", опознал в погибшем матроса яхты. Как стало известно, накануне неподалеку от этого места было обнаружено еще одно тело. Лишь день спустя погибшего удалось опознать – это был капитан "Пилигрима".

Поисковые работы остановлены. Выяснением причин смерти обоих моряков занимается судмедэкспертиза.

Как сообщал УНИАН, парусная яхта "Пилигрим" принимала участие в регате, посвященной 75-летию Донецкой области. Яхта вместе с другими участниками регаты вышла из порта Бердянск 5 июля. К ночи с 7 на 8 июля погодные условия ухудшились, и главный судья регаты дал участникам указание следовать к пункту укрытия - бухте Татарскойна мысе Казантип. Яхта "Пилигрим" в бухту не прибыла. Связаться с экипажем по рации или мобильному телефону не удалось.

10 июля катер Керченского отряда Морской охраны Госпогранслужбы обнаружил яхту. Она была перевернута, экипаж обнаружен не был.

Позже было найдено тело одного из трех членов экипажа яхты "Пилигрим".