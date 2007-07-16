Медведько уволил прокурора Киевской области

Генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО подписал приказ об освобождении с должности прокурора Киевской области Юрия ГАЙСИНСКОГО.

Об этом пишет газета «Коммерсант – Украина », ссылаясь на свои источники в герпрокуратуре.

По данным газеты, в пятницу состоялась закрытая коллегия Генеральной прокуратуры, на которой были подведены итоги комплексной проверки Киевской облпрокуратуры. Согласно результатам проверки ее работа была признана неудовлетворительной. На этом основании, было решено рекомендовать генеральному прокурору привлечь к ответственности заместителей Ю.ГАЙСИНСКОГО, в работе которых выявлены "упущения".

Газета напоминает, что в минувший четверг истек пятилетний срок полномочий Ю.ГАЙСИНСКОГО, предусмотренный законодательством для работы прокурором.

«Коммерсант – Украина» пишет, что должность прокурора Киевской области пока остается вакантной. Обязанности руководителя облпрокуратуры временно исполняет первый заместитель Ю.ГАЙСИНСКОГО Геннадий КЛЮГЕ. По информации издания, одним из наиболее вероятных кандидатов на должность прокурора Киевской области является зампрокурора по следствию Автономной Республики Крым Владимир БОЙКО.