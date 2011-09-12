Луганские мошенники «нагрели» банк на 2,5 млн. гривен
03:24, 12 сентября 2011Общество
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Возбуждено уголовное дело
В Луганской области разоблачены должностные лица общества с ограниченной ответственностью, которые в 2008 году предоставили в банк неправдивые сведения о финансовом состоянии предприятия, на основании чего получили кредит на сумму 2,5 млн. грн., который не вернули.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
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