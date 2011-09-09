Мельниченко передал в Польшу видеокассету

Лидер политического движения "Украинская люстрация", бывший майор Управления Госохраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО, которого не выпустили из Украины в Польшу для участия в ХХІ Экономическом форуме, записал на видео и передал организаторам мероприятия свой доклад.

Об этом сообщает сайт Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Меня пригласили официально, чтобы я выступил там с докладом, который будет касаться вопросов коррупции. Буду рассказывать об этом явлении, в том числе и на примере Украины. Я был свидетелем некоторых процессов и в США. Буду рассказывать, как Украина относится к свидетелю в США, а также о роли президентов ЯНУКОВИЧА, КУЧМЫ и ЮЩЕНКО в борьбе с коррупцией в Украине», – заявил накануне Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в польском городе Криница с 7 по 9 сентября проходит ежегодный ХХІ Международный экономический форум.

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО официально приглашен для выступления на форуме на тему: "Европейские дилеммы: партнерство или соперничество?". Его выступление с докладом запланировано на 8 сентября на 14.55.

7 сентября сотрудники Мостиского пограничного отряда не выпустили Н.МЕЛЬНИЧЕНКО из Украины при пересечении Краковецкого поста, ссылаясь на решение Генеральной прокуратуры.

8 сентября Государственная пограничная служба Украины заявила, что причиной отказа в пропуске через государственную границу в Польшу экс-майора Управления госохраны стало соответствующее поручение другого правоохранительного органа относительно запрещения выезда его за пределы Украины.

Адвокат экс-майора Николай НЕДИЛЬКО заявил, что сотрудники Генпрокуратуры и пограничной службы действовали неправомерно.