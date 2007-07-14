Сегодня Яценюк летит в Афганистан

14 июля министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК посетит с рабочим визитом Исламскую Республику Афганистан.

Как передает корреспондент УНИАН, запланировано, что в ходе визита А.ЯЦЕНЮК встретится с Президентом Афганистана Хамидом КАРЗАЕМ, министром иностранных дел Р.СПАНТОЙ и министром обороны Афганистана А.ВАРДАКОМ.

В Афганистан А.ЯЦЕНЮК вылетит из Туркменистана, где он 13 июля находился с рабочим визитом.