Сегодня Яценюк летит в Афганистан
09:25, 14 июля 2007Общество
591 0
Программа пребывания
14 июля министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК посетит с рабочим визитом Исламскую Республику Афганистан.
Как передает корреспондент УНИАН, запланировано, что в ходе визита А.ЯЦЕНЮК встретится с Президентом Афганистана Хамидом КАРЗАЕМ, министром иностранных дел Р.СПАНТОЙ и министром обороны Афганистана А.ВАРДАКОМ.
В Афганистан А.ЯЦЕНЮК вылетит из Туркменистана, где он 13 июля находился с рабочим визитом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter