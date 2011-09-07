Осужден муж, совершивший убийство по требованию жены

В Севастополе к 10 годам лишения свободы осужден местный житель, который совершил убийство иностранца в середине 90-х годов.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в городе Севастополе. По данным милиции, помочь убить иностранца Андрея М. попросила его жена Елена К. (к тому времени отношения супругов были испорчены), которая вернулась из заграницы со знакомым иностранцем якобы для налаживания в городе совместного бизнеса. Через некоторое время чем-то недовольная Елена К. попросила мужа помочь избавиться от гостя. Женщина пригрозила, что если он не поможет убить иностранца, то заберет сына за границу, и он его никогда не увидит.

Иностранец был застрелен в безлюдном месте из пистолета, после чего его труп был облит бензином и подожжен.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Сотрудники милиции устанавливали все обстоятельства преступления и лиц, которые его совершили. Было установлено, что к убийству причастны Елена и Андрей. А между тем супруги сбежали из Севастополя, а позже покинули пределы Украины.

Они были объявлены в розыск.

Через несколько лет милиционеры получили информацию, что Андрей скрывается от правосудия в Московской области РФ. На территории чужого государства мужчина совершил еще одно преступление, он был арестован за совершение разбойного нападения. Согласно решению российского суда, отбывал наказание в местах лишения свободы. В 2009 году злоумышленник был экстрадирован в Украину. Андрей полностью признал свою вину в убийстве иностранца.

Елена К. на сегодняшний день находится в розыске.