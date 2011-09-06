Грищенко подчеркивает особую роль украинской библиотеки в Москве

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО подчеркивает особую роль Библиотеки украинской литературы Москвы в популяризации украинского языка и культуры на территории Российской Федерации, а также выражает удовлетворение в связи с урегулированием напряженной ситуации вокруг ее деятельности и переводом работы в нормальное русло.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, во время встречи с коллективом этого учреждения К.ГРИЩЕНКО отметил, что руководство России с пониманием относится к заинтересованности нашего государства в обеспечении нормального функционирования библиотеки. Украина и Россия настроены на дальнейший конструктивный диалог с целью всесторонней поддержки деятельности этого важного очага украинской культуры в Москве.

Было также отмечено, что в Украине высоко ценят то, что в российской столице существует уникальное культурно-просветительское учреждение, деятельность которого направлена на удовлетворение национально-культурных потребностей одной из крупнейших по численности украинских общин в мире.

К.ГРИЩЕНКО передал библиотеке в подарок издания произведений классиков украинской литературы и современных авторов, видеоматериалы об Украине.

Во встрече также приняли участие посол Украины в Российской Федерации Владимир ЕЛЬЧЕНКО, заместитель мэра Москвы Л.ШВЕЦОВА, представители внешнеполитических ведомств двух стран и Общественного совета Библиотеки украинской литературы Москвы.