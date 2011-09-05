Азарова: если в отрасли все нормально, незачем увольнять министра

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки, молодежи и спорта после критики существенно активизировали свою работу.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер».

«Они значительно активизировали сейчас, я имею виду Минздрав, работу… То же самое относится к любому министру, в том числе и образования», - отметил Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что если отрасль, которая находится в сфере управления того или иного министерства, развивается нормально, то увольнять министра нет оснований.

«Если дела в отрасли идут нормально, то он (министр – УНИАН) может работать спокойно. Если же допускаются серьезные срывы, провалы, то безусловно работу такого министра терпеть не будет ни правительство, ни Президент», - заверил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в конце июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подверг критике деятельность министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия ТАБАЧНИКА по ряду направлений.

В конце августа премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обратился к Президенту Украины с представлением о привлечении к дисциплинарной ответственности министра здравоохранения Александра АНИЩЕНКО и его заместителей за неудовлетворительную работу по закупке лекарств.