Блок Тимошенко предлагает юридическую помощь 11 категориям льготников

Общественные приемные Блока Юлии Тимошенко в Харьковской области с 13 июля 2007 года открывают свои двери для представителей одиннадцати категорий населения, которые больше чем полгода – с момента вступления в силу Закона Украины о госбюджете-2007 – не получали законных льгот.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом сегодня во время встречи с харьковскими журналистами рассказал народный депутат Украины 5-го созыва от БЮТ Валерий КАМЧАТНЫЙ.

По его словам, экономически несостоятельная украинская законодательная и исполнительная власть решила починить дыры в бюджете за счет отмены льгот представителям социально-незащищенных слоев населения. Авторы закона о госбюджете-2007 проигнорировали положение 63 законодательных актов – в результате через полгода Конституционным Судом неконституционными признаны 23 положения закона о госбюджете.

Как отмечается в сообщении пресс-службы БЮТ, «испугавшись падение рейтинга партии ЯНУКОВИЧА в канун досрочных выборов, Николай АЗАРОВ выступил в СМИ с комментарием относительно решения КС. Он заявил, что отредактировать принятый полгода назад закон может только Верховная Рада, которая не действует, то есть возвращение льгот на сегодня остается невозможным».

«Несмотря на политику запугивания, которую проводит первый вице-премьер, решение Конституционного Суда вполне достаточно для выполнения его на местах, - отметил В.КАМЧАТНЫЙ. - Я надеюсь, что в Харьковской области эта процедура пройдет безболезненно – поскольку в соответствующих управлениях у нас работают социально небезразличные люди. Однако в случае нарушения прав граждан и невозвращения им их законных льгот мы готовы оказать консультационную, юридическую и информационную помощь. Для этого необходимо обратиться в Общественные приемные БЮТ, которые работают в каждом районе и городе области».

«В случае необходимости профессиональные юристы помогут каждому оформить судебный иск и будут сопровождать человека в судебном процессе. Мы готовы оказать помощь в уплате государственной пошлины и других расходов по рассмотрению судом исковых заявлений по восстановлению законных прав граждан», - подчеркнул В.КАМЧАТНЫЙ.

Кроме того, В.КАМЧАТНЫЙ заявил, что придя к власти, правительство ТИМОШЕНКО обеспечит беспрепятственное выполнение решения Конституционного Суда.