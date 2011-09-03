Янукович поручил Азарову решить, что будет с "Нафтогазом"

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ до 1 октября 2011 года обеспечить подготовку и подать на рассмотрение Управляющего совета Комитета по экономическим реформам проект программы реформирования НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, также глава государства поручил правительству до 1 октября подготовить и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о внесении изменений в законодательные акты о реформировании НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщал УНИАН, вчера Н.АЗАРОВ сообщил журналистам, что «Нафтогаз Украины» после реорганизации прекратит свое существование. «Появятся новые субъекты, а «Нафтогаз» как субъект хозяйствования прекратит свое существование. Будет ликвидационный период, и через определенное время после соблюдения всех необходимых формальностей будут действовать на этом рынке абсолютно другие новые компании, и естественно, из-за этого все соглашения, которые существуют на сегодняшний момент, должны быть пересмотрены», - сказал Н.АЗАРОВ.

Комментируя это, председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР заявил, что ликвидация НАК «Нафтогаз Украины», как субъекта хозяйствования, произойдет после слияния с «Газпромом». Пресс-служба премьера РФ также сделала в связи с этим заявление, подчеркнув, что "изменения юридического лица являются внутренним делом Украины, но до тех пор, пока это не касается международных обязательств".

Напомним, в середине марта с.г. председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН сообщил, что руководство «Нафтогаза» готовит ряд предложений в Министерство энергетики и угольной промышленности о реструктуризации компании для повышения эффективности ее работы.

По словам Е.БАКУЛИНА, рассматривается несколько возможных способов реструктуризации НАК «Нафтогаз Украины», в частности создание СП, привлечение иностранных инвесторов, публичное размещение акций компании на рынке (IPO).

27 мая Н.АЗАРОВ сообщил, что правительство планирует до осени подготовить схему реструктуризации и реорганизации НАК «Нафтогаз Украины».

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают свыше 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.