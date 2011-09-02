От Путина передают: слияние Газпрома и Нафтогаза - обязательное условие

Пересмотр газовых соглашений с Украиной возможен только в случае слияния "Газпрома" с "Нафтогазом, а при реорганизации украинской газовой компании ее правопреемник должен будет нести обязательства перед Россией, исполняя действующее соглашение, заявил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"В такой постановке вопроса пересмотр обязательств по действующему соглашению возможен только в результате слияния "Нафтогаза" и "Газпрома", потому что изменения юридического лица являются внутренним делом Украины, но до тех пор, пока это не касается международных обязательств", - подчеркнул Песков.

По его словам, у компании в любом случае останется правопреемник, который будет обладать всей полнотой прав и обязанностей.

Комментируя заявление премьера Украины Азарова о направлении письма в адрес РФ, Песков сказал, что пока данное письмо до сих пор не поступило.

"Наверное, потребуется время, чтобы доставить его диппочтой", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил журналистам, что «Нафтогаз Украины» после реорганизации прекратит свое существование.

Он отметил, что кроме газодобывающей, из «Нафтогаза» будет выделена компания, занимающаяся транзитом газа. При этом Н.АЗАРОВ отметил, что прекращение существования компании "Нафтогаз Украины" также является поводом для пересмотра действующий газовых контрактов с "Газпромом".

Вопрос о слиянии НАК «Нафтогаз Украины» с ОАО «Газпром» не обсуждался и не обсуждается. Об этом УНИАН заявил пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, комментируя заявление председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА о том, что НАК «Нафтогаз Украины» прекратит свое существование после слияния с «Газпромом».