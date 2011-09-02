Тимошенко: Янукович справедливо призывает улучшать отношения с Россией

Вместо того чтобы отучить украинскую промышленность от дешевого газа, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ возвращается к советской экономике искусственно удешевленных энергоносителей

Об этом говорится в статье Ю.ТИМОШЕНКО и бывшего вице-премьер-министра Григория НЕМЫРИ, опубликованной в The Wall Street Journal.

Авторы отмечают, что В.ЯНУКОВИЧ справедливо призывает к улучшению отношений с Россией, подчеркивая, что по энергетической безопасности страны слишком часто наносили удары дипломатические ссоры с восточным соседом.

“Тогда очень странным выглядит то, что единственным, что получил ЯНУКОВИЧ в обмен на продление срока аренды Россией базы в Севастополе, стала временная скидка на российский газ.

Вместо того чтобы отучить украинскую промышленность от дешевого газа, чтобы сделать ее более энергоэффективной и конкурентоспособной на мировой арене, ЯНУКОВИЧ возвращается к советской экономике искусственно удешевленных энергоносителей. Киев должен улучшить свои отношения с Россией, но это необходимо делать на базе взаимного доверия, уважения и честности”, - считают авторы статьи.