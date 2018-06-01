Письмо из киевской тюрьмы

Эта статья написана в ответ на статью украинского президента Виктора Януковича, опубликованную в «Уолл Стрит Джорнал» на прошлой неделе. Она была подготовлена Тимошенко в одном из киевских следственных изоляторов, в котором она оказалась в рамках судебного процесса против нее по обвинениям в превышении должностных полномочий.

На прошлой неделе на страницах этого издания президент Украины Виктор Янукович заявил о том, что «Будущее Украины – в Европейском Союзе». Такие настроения полностью отвечают настроениям части дипломатического сообщества, но мы живем во время пиара, потому даже наихудшие тираны могут выглядеть такими красноречивыми и дальновидными. В своей статье Янукович говорил о партнерстве с Западом, которое бы выходило за пределы стратегических и экономических интересов, об «общей культуре ценностей и приверженности демократии, правам человека и мире в мире». Однако, факты его плохого управления свидетельствуют совсем о другом.

С момента своего прихода к власти 19 месяцев тому назад Янукович внедрил механизмы, которые ассоциируются с советской автократией. Сегодня Янукович имеет абсолютный контроль над исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти. Парламент превратился в орган для автоматического утверждения его решений, а служба безопасности занимается подавлением инакомыслящих.

Ключом к этому стало его единоличное решение в самом начале его президентства отменить конституционные изменения 2004 года. Это решение было утверждено спешно реорганизованным Конституционным Судом. Таким образом, страна вернулась к доминантной президентской форме правления, которая существовала до Оранжевой революции. Одним росчерком пера Янукович значительно расширил собственные полномочия.

Но его презрение к конституционному правлению этим не ограничилось. В апреле прошлого года Янукович продлил срок аренды Россией военно-морской базы в Севастополе, основной базе российского Черноморского флота, несмотря на четкие положения в Конституции, которыми запрещается расположение иностранных военных баз на территории Украины.

Между тем в страну вернулась цензура в СМИ. В Индексе свободы прессы 2010 Репортеров без границ Украина скатилась на шокирующие 42 позиции. Журналисты, научные работники, студенты, активисты, малые предприниматели и деятели оппозиции сталкиваются с притеснениями и запугиваниями за то, что осмеливаются выражать свое мнение. Неужели это – и «современная и динамическая» страна, которую обещает Янукович?

Конечно, Янукович пытается нарисовать для свои международной аудитории безоблачную экономическую картину. Он говорит о росте малого бизнеса, но забывает рассказать о том, что его правительство предложило новый налоговый кодекс, который вынудил миллион украинцев, преимущественно владельцев малого бизнеса, протестовать на улицах в прошлом ноябре. В ЕС малый бизнес отвечает за 57% ВВП. В Украине эта цифра составляет 17% и, по оценкам киевского неправительственного фонда «Сначала люди!», благодаря политике Януковича доля малого бизнеса в ВВП Украины может упасть до 11%. Президент также говорит об увеличении на 35% прямых иностранных инвестиций в 2010 году, но за первые три месяца 2011 года они сократились на 73,75%.

Мы искренне верим, что будущее Украины лежит в Европе. Наше правительство продемонстрировало нашу преданность этой идее, став инициатором переговоров относительно Глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС, которые должны завершиться до конца текущего года. И хотя мы не хотим, чтобы показательные политические судебные процессы против Тимошенко и ее коллег стали препятствием на европейском пути Украины, стоит отметить, что никогда ранее ЕС не заключал такое далекоидущее соглашение о глубокой зоне свободной торговли с недемократическим государством. К сожалению, именно такой сегодня становится Украина.

Последствия регресса Украины могут быть огромными для крайне-необходимого сближения Европы с другими восточноевропейскими странами. События в Украине также коснутся европейских компаний, которые полагаются на верховенство права, включая принцип справедливого, беспристрастного и независимого суда, для защиты своих интересов.

Так же, соблюдение верховенства прав и защита прав человека будет иметь важное значение для фанатов, которые съедутся в Украину следующим летом, чтобы болеть на Чемпионате Европы по футболу Евро-2012. Вряд ли нашей стране нужны кадры на телевидении вроде тех, которые транслировались с митинга на День независимости на прошлой неделе, когда жесткие спецотряды милиции распрыскивали слезоточивый газ в лицо мирных протестующих.

Янукович справедливо призывает к улучшению отношений с Россией, отмечая, что по энергетической безопасности страны слишком часто наносили удар дипломатические ссоры с нашим восточным соседом. Тогда очень странно выглядит то, что единственным, что получил Янукович в обмен на продление срока аренды Россией базы в Севастополе, стала временная скидка на российский газ. Вместо того, чтобы отучить украинскую промышленность от дешевого газа, чтобы сделать ее более энерго-еффективной и конкурентоспособной на мировой арене, Янукович возвращается к советской экономике искусственно удешевленных энергоносителей. Киев должен улучшить свои отношения с Россией, но это необходимо делать на базе взаимного доверия, уважения и честности.

Янукович агитирует за потребность в последующих реформах управления, бизнеса и судебной системы. Он прав, но ввиду того, что этот режим сознательно проигнорировал рекомендации Венецианской Комиссии Совета Европы относительно судебной реформы, трудно воспринимать такие заявления серьезно.

К тому же, каким образом можно примирить его кажущееся стремление справедливой и независимой судебной системы с политически-мотивированными преследованиями оппозиции? Кроме Тимошенко за решеткой находятся 10 других бывших членов нашего правительства, против всех них идут судебные процессы. Кое-кто из них был задержан еще прошлым летом по безосновательным обвинениям. Настоящей причиной этих действий является то, что режим Януковича стремится отомстить, а также придушить оппозицию накануне парламентских выборов в следующем году.

Америка и Запад – не защитники Украины, они могут лишь во многом помочь сохранить нашу демократию. Но мы умоляем читателей не верить в пустые и фальшивые обещания Януковича. Нашей стране, нашему народу и гражданскому обществу нужен ваш голос, чтобы мы собственными силами были способны помочь самим себе. Если мы будем работать вместе ради укрепления общих ценностей и интересов, если мы будем избегать пропаганды и говорить честно, Украина сможет возродить свою демократию и обеспечить свое место в Европе и в мировом сообществе демократий.

Юлия Тимошенко, Григорий Немыря, «Уолл Стрит Джорнал»