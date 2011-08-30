Похоронили профессора, добившегося лишения Шухевича звания Героя

Сегодня в Донецке прошли похороны профессора Анатолия Соловьева, по иску которого судом был отменен указ Президента Украины о присвоении главнокомандующему Украинской Повстанческой Армии (УПА) Роману Шухевичу звания «Герой Украины». Об этом журналистам сообщила дочь профессора Евгения.

По ее словам, А.Соловьев скоропостижно скончался 28 августа на 73-м году жизни. Она отметила, что А.Соловьев до последнего дня преподавал в университете.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года Донецкий апелляционный административный суд по иску А.Соловьева признал незаконным Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО «О присвоении Роману Шухевичу звания Герой Украины» (от 12 октября 2007 года № 965/2007). 2 августа 2011 года Высший административный суд Украины (ВАСУ) оставил в силе постановление Донецкого апелляционного админсуда от 21 апреля 2010 года. Таким образом Высший админсуд не удовлетворил кассационные жалобы бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, сына главнокомандующего Украинской повстанческой армии Р.Шухевича Юрия-Богдана ШУХЕВИЧА, Александра БЕСЕДКОВА, Юрия ШЕЛЯЖЕНКО и Ивана МАКАРА.