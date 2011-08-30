Украинские банкиры не хотят отказываться от комиссии в банкоматах

Ассоциация "Украинский кредитно-банковский союз" считает, что запрет комиссии при снятии средств через банкомат, предложенный в законопроекте "О внесении изменений в закон "О банках и банковской деятельности", приведет к уменьшению прозрачности рынка безналичных расчетов. Об этом сообщает ТСН.

УКБС отмечает, что сейчас процент безналичных расчетов в торговой сети Украины намного меньше, чем в западных странах и по данным Министерства финансов составляет лишь 6% всех платежей с помощью платежных карт, сообщает пресс-служба УКБС.

Учитывая это, комиссия за снятие наличных средств является мощным фактором мотивации клиентов банков к проведению безналичных расчетов, в частности, через POS-терминалы в торгово-сервисной сети, а также с помощью систем электронного (интернет-) банкинга.

По словам представителей банков, это чрезвычайно важно в контексте развития системы денежного обращения, поскольку приводит к уменьшению доли наличных операций в экономике (в отличие от операций снятия наличных в банкоматах).

Банкиры считают, что реализация норм законопроекта нивелирует действие указанного инструмента, поскольку никак не простимулирует граждан к использованию банковских карт при расчетах, а позволит еще больше использовать карты лишь как инструмент доступа к наличности.

Также эксперты ассоциации считают, что предложенные в проекте изменения радикально повлияют на структуру тарифов по обслуживанию платежных карт, что приведет к их повышению. Это отразится в росте и/или установке других банковских комиссий, связанных с выпуском и обслуживанием платежей.

Эксперты отмечают, что комиссия, которую платит клиент за получение наличных в банкоматах, обусловлена ​​расходами банка, связанными с обработкой наличности, инкассации банкоматов, арендой, амортизацией, закупкой оборудования, а также расчетами по межбанковскому комиссионному вознаграждению, которое устанавливается международной платежной системой.

Авторы законопроекта, например, предлагают банкам покрывать указанные расходы за счет повышения тарифов на обслуживание платежных карт и в рамках "зарплатных проектов".

УКБС, в свою очередь, считает, что предложенная замена существующей комиссии повышенными тарифами на обслуживание будет непрозрачной и непонятной для клиентов, а также уменьшит доступность платежных карт как для непосредственных пользователей, так и работодателей, заинтересованных во внедрении зарплатных проектов, что совершенно противоречит цели популяризации платежных карт среди населения.

Напомним, по состоянию на июнь общее количество активных платежных карт в Украине составило 32,066 млн штук, сообщили в Нацбанке.