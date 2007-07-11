Семенюк предостерегает от шарашкиной конторы

Председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК считает, что на покупку пакета акций Национальной страховой компании «Оранта» должна претендовать компания с мировым опытом.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.СЕМНЮК высказала сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Мы не должны продать шарашкиной конторе какой-нибудь. Мы должны продать такой компании, которая имеет мировой опыт, которая может противостоять мировым магнатам. Мы имеем горький соответствующий опыт», - сказала В.СЕМЕНЮК.

Председатель ФГИ считает высокой начальную стоимость пакета акций «Оранты». «Я делала все, чтобы вернуть этот пакет (в госсобственность – УНИАН). Но нам не удалось вернуть этот пакет. Не все в судах отстаивается – принимается то, что принимается», - добавила она.

«Продажа 25% акций компании – это не просто продажа, поскольку кто-то должен выполнять закон о возврате вкладов», – подчеркнула В.СЕМЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июля, правительство утвердило условия конкурса продажи пакета акций Национальной страховой компании «Оранта».

Согласно распоряжению Кабмина, текст которого есть в распоряжении УНИАН, пакет состоит из 1 908 001 акции, что составляет 25% + 1 акция уставного фонда, номинальной стоимостью 11161,8058 тыс. грн.

Кабмин поручил Фонду госимущества провести в установленном порядке конкурс по продаже пакета акций с применением открытости предложения цены по принципу аукциона, установить контроль над выполнением покупателем пакета акций обязательств, предусмотренных договором купли-продажи этих акций.

Согласно условиям, в конкурсе по продаже пакета акций «Оранты» имеют право принимать участие лица, которые могут быть покупателями объектов приватизации и отвечают таким квалификационным характеристикам:

- осуществление ими на протяжении не менее 5 лет прибыльной экономической деятельности по денежному посредничеству или других услуг в сфере страхования на основании соответствующих лицензий;

- подтверждение бухгалтерской отчетности за 2003, 2004, 2005 годы одной из таких международных аудиторских кампаний как «Ernst & Yong», «KPMG», «Delotte & Toche», «Prise Waterhouse Coopers».

Начальная стоимость пакета акций составляет 80 млн. грн.

Покупатель акций обязан предотвратить образование просроченной задолженности общества по заработной плате перед работниками, а также увольнение работников общества по инициативе покупателя или уполномоченного им органа на протяжении 6 месяцев с даты перехода права собственности на пакет акций.

Срок действия обязательств покупателя составляет один год с даты перехода права собственности на пакет акций.

В конце марта 2007 года председатель правления НСК “Оранта” Олег СПИЛКА сообщил, что оценивает стоимость 25%-го госпакета акций компании в 100 млн. грн.

Кроме того, он сообщил, что мажоритарный акционер компании, “который проходит под брендом БТА”, намерен принимать участие в конкурсе по продаже 25% акций компании, которыми владеет государство.

Справка УНИАН. Национальная акционерная страховая компания «Оранта» была основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах». Уставный капитал ОАО НАСК «Оранта» - 44,6 млн. грн.

По данным компании на 1 января 2007 года, ее акционерами были: Colorino Trading Limited - 24,98%, Saleta Limited - 20,22%, АКБ «Укрсоцбанк» - 14,4%, миноритарные акционеры - 15,5%. Фонд государственного имущества Украины владеет блокирующим пакетом в размере 25+1% акций.

В конце мая с.г. аффилированная с казахстанским банком "Тураналем" компания "Тураналем Секьюритис" выкупила у АКБ «Укрсоцбанк» пакет акций страховой компании "Оранта". "Тураналем Секьюритис" стала владельцем 14,4416% акций компании.