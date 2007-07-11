Рекордно упал обменный курс доллара США

Новым крупным падением обменного курса доллара США по отношению к евро закончилась торговая сессия на мировых финансовых рынках 10 июля. В Европе операции завершились в условиях, когда за один евро давали 1,3741 доллара. Доллар упал к евро до минимума на опасениях, что кризис на жилищном рынке США обострится, сообщает агентство Bloomberg.

Так низко курс американской валюты не падал относительно евро за все время существования последнего.

Падение началось после того, как агентство Moody`s понизило кредитный рейтинг облигаций на сумму 5,2 млрд долларов, обеспеченных ипотечными кредитами высокого риска (класса subprime). Кроме того, другое агентство - Standard and Poor`s - заявило, что может снизить рейтинги аналогичных облигаций на сумму 12 млрд долларов.

"Существует реальный риск того, что проблемы на рынке subprime окажут влияние на уровень доверия к экономике и потребительский сектор, - считает Роберт Ренни, аналитик Westpac Banking Corp. - Мы уже наблюдаем признаки этого в мрачных прогнозах прибыли ритейлеров. Это продолжит оказывать негативное влияние на доллар".

Бегство инвесторов от доллара было вызвано сообщениями о продолжающихся дефолтах на рынке ипотечного кредита США.Согласно подсчетам Deutsche Bank, инвесторы способны потерять до 90 млрд долларов на облигациях, под которые банки давали в США кредиты на покупку жилья американцам с низкими доходами. В последние месяцы среди этой категории заемщиков произошли и продолжают происходить многочисленные банкротства и дефолты.

Одновременно с этим динамику роста курса евро поддерживают внушающие инвесторам оптимизм среднесрочные перспективы экономики Евросоюза, которые характеризуются специалистами как "очень хорошие".

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