”Газ Украины”: нет денег - нет горячей воды

ДК «Газ Украины» заявляет, что возобновит снабжение природного газа ТЭЦ-6 АЭК «Киевэнерго» после погашения задолженности на сумму 30 млн. грн. Такой долг столичные энергетики накопили с начала 2007 г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что во исполнение решений совещания под председательством вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА от 5 июля и реализовывая установленный Кабинетом Министров Украины порядок обеспечения отраслей национальной экономики и населения природным газом (Постановление Кабмина №1729 от 27.12.2001 г. с изменениями), согласно которому снабжение этого энергоносителя осуществляется лишь при условии его стопроцентной оплаты, ДК «Газ Украины» предоставила соответствующее поручение газовым и газотранспортным организациям прекратить безоплатное потребление природного газа АЭК «Киевэнерго».

На протяжении текущей и на прошлой неделе в Днепропетровской, Луганской, Харьковской областях за долги от газопотребления были отключены крупнейшие должники-предприятия ТКЭ, которые безоплатно потребляли природный газ.

АЭК «Киевэнерго» постоянно нарушает собственные договорные обязательства относительно проведения 100-процентных расчетов за потребленный газ. Так, в июле «Киевэнерго» рассчиталась с компанией денежными средствами на сумму лишь около 600 тыс. грн., что равняется оплате за газ, потребленный энергетиками в течение одного дня. В то же время мониторинг ДК «Газ Украины» подтверждает, что киевляне, в основном, добросовестно и своевременно платят за полученные коммунальные услуги.

Вместо этого АЭК «Киевэнерго», которое производит тепловую и электрическую энергию для столичного региона, и учитывая условия оплаты за электроэнергию должен обеспечивать стопроцентные расчеты, под разными поводами уклоняется от уплаты за поставленный газ. Только на протяжении мая-июня столичные энергетики для производства электроэнергии бездоговорно потребили газа на сумму 140 млн. грн. Расчеты за данные объемы газа до сих пор не проведены.

Компания отмечает, что ограничение населения от горячего водоснабжения происходит по вине руководителей, которые таким образом демонстрируют собственную неспособность осуществлять эффективное управление предприятиями коммунальной энергетики. Киевляне, которые в полном объеме платят за предоставленные коммунальные услуги, имеют право обращаться в судебные инстанции, с целью получения возмещения за отсутствие горячего водоснабжения со стороны АЭК «Киевэнерго».

Как сообщал УНИАН, сегодня АЭК «Киевэнерго» заявила, что газоснабжающие организации из-за долгов, которые составляют 30 млн. грн., что отвечает недельной текущей задолженности, не возобновили снабжение природного газа на ТЭЦ-6 после ее ремонта. Как следствие, "Киевэнерго" не имеет возможности возобновить горячее водоснабжение после испытаний ж/м Оболонь, Троещина, Лесной, Воскресенка. Под угрозой ограничения горячего водоснабжения очутились также жилые дома и социальные заведения для незащищенных слоев населения и в других районах города.