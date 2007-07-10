Голубченко сообщил киевлянам приятную новость

В Киеве повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе селекторного совещания в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства по вопросам подготовки ЖКХ к работе в осенне-зимний период заявил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Он также отметил необходимость введения сезонного (двухставочного) тарифа на отопление и горячую воду, а также широкого внедрения счетчиков для горячей воды.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля 2007 года Хозяйственный суд Киева признал незаконным распоряжение КГГА от 30 октября 2006 года о повышении тарифов на ЖКУ с 1 декабря в среднем в 3,4 раза и отменил их.

27 апреля Хозяйственный суд Киева принял решение о признании противоправными и отмене решений Киевского городского совета от 8 февраля 2007 года и распоряжений Киевской городской государственной администрации от 12 февраля 2007 г., которые предусматривают увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 1,8-2 раза. Если бы это решение суда вступило в силу, в Киеве бы действовали тарифы на жилищно-коммунальные услуги, установленные до 30 декабря 2006 года и утвержденные распоряжениями КГГА в 2001-2004 годах.

Киевский апелляционный административный суд свои решением от 27 июня удовлетворил апелляционную жалобу КГГА на постановление Хозяйственного суда Киева от 27 апреля о признании противоправными и отмене решений и распоряжений Киевского городского совета о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Таким образом, в столице остаются действительными тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые были утверждены решением сессии Киевсовета «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» от 8 февраля 2007 года, т.е. о повышении платы за ЖКУ в 1,8-2 раза.

КГГА проводит экспертизу стоимости коммунальных тарифов в столице. Как заявил начальник Главного управления ценовой политики Василий ЯСТРУБИНСКИЙ в интервью газете «Крещатик» (№88 от 12 июня), согласно решению Киевсовета, результаты проверки должны быть обнародованы до 1 июля. Сами же аудиторы говорят, что смогут справиться с этой задачей к середине июля.

По словам В.ЯСТРУБИНСКОГО, проверку будут проводить научно-исследовательский комплекс Киевского национального университета строительства и архитектуры, аудиторская фирма “Аудит-финанс”, Институт местного развития и Центр правовой помощи “Правозахист”, который выиграл тендер по двум траншам.

На проведение экспертизы городские власти выделили 170 тыс. грн., а участие в тендере на ее осуществление каждой из компаний обошлось в среднем в 8 тыс. грн.