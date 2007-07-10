Мать убила свою двухмесячную дочь ножом

В Закарпатье молодая мать убила ножом свою двухмесячную дочь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области, трагедия произошла в селе Дубриничи Перечинского района. 26-летняя мать вынесла из дома двухмесячную дочь, прихватив с собой перочинный нож. Отнеся ребенка на огород, она нанесла ей удар в голову ножом, от которого девочка умерла.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Следователи будут выяснять, что толкнуло молодую мать на такой поступок. Ход расследования взят на контроль прокуратурой области.