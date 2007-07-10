Проект Налогового кодекса очень удачный, но сам по себе он ничего не даст

Зарубежные эксперты позитивно оценивают существующий проект Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на встрече с представителями Министерства финансов советник Европейской комиссии по вопросам налоговой политики Сибрен КНОССЕН отметил, что существующий проект Налогового кодекса Украины представляет собой документ, в котором удалось совместить международные стандарты с национальными особенностями.

«Мы были поражены, насколько это унифицированный и структурированный документ» - отметил С.КНОССЕН.

В то же время он подчеркнул, что каким бы сбалансированным не был проект Налогового кодекса, его принятие мало что принесет экономике, если не будут обеспечены эффективность и прозрачность процесса администрирования налогов.

Кроме того, С.КНОССЕН считает, что в Украине для создания, как эффективного процесса взимания налогов, так и комфортных условий для ведения бизнеса, необходимо обеспечить высокий уровень доверия между налогоплательщиком и налоговыми органами.

Присутствующий на встрече президент Международного налогового и инвестиционного центра Дениел ВИТТ отметил, что именно сейчас настало время, когда Украина должна перенять европейский опыт в сфере налогов.

«Политика абсолютных льгот закончилась, и это “новая эра”, - сказал Д.ВИТТ. - Но тот рассвет, который я назвал “новой эрой”, требует сбалансированной налоговой системы”.

Он считает, что в Украине необходимо создать бизнес-среду, все субъекты которой будут работать в равных условиях, от чего выиграют как они сами, так и все общество.

В свою очередь заместитель министра финансов Татьяна ЕФИМЕНКО подчеркнула, что проект Налогового кодекса готовился в условия стремительного экономического роста, и нормы, которые в нем содержатся, направлены на стимулирование развития бизнеса, обеспечение инвестиционной привлекательности государства и, соответственно, обеспечение высоких темпов роста экономики.

По словам Т.ЕФИМЕНКО, при подготовке документа особое внимание было уделено решению проблем, связанных с налогом на добавленную стоимость, и в частности вопросам его возмещения.

Относительно усовершенствования процесса возмещения НДС директор Департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов Украины Сергей ЧЕКАШКИН сообщил, что проект Налогового кодекса предоставляет некоторые преференции по срокам возмещения налога субъектам хозяйственной деятельности, которые являются экспортерами, деятельность которых носит сезонный характер (сельхозпроизводители), или же осуществляют капитальные инвестиции. Так, для таких субъектов хоздеятельности возмещение НДС будет проводиться в течение максимум двух месяцев.

С.ЧЕКАШКИН также сообщил, что есть еще одна группа субъектов хоздеятельности, в отношении которых должно быть проведено возмещение НДС, так называемые “все прочие”. Предприятия, которые вошли в эту группу, могут получить полагаемое им возмещение налога в течение одного года. В Минфине уверены, что такой подход позволит оптимизировать процесс возмещения, сделает его “более прозрачным и более понятным”.

Т.ЕФИМЕНКО отметила, что на сегодня проект Налогового кодекса содержит множество норм, которые по тем или иным причинам не устраивают представителей бизнеса. При этом она подчеркнула, что авторы документа “готовы пойти на компромисс по каждой позиции, кроме тех, которые могут не соответствовать международным требованиям и нормам”.

Как сообщал УНИАН, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности в конце февраля разработал проект создания Налогового кодекса. Концепцией, в частности, предлагается ограничение ставки налога на добавленную стоимость до 2009 года на 5% - до 15%, налога на прибыль - до 20%. Кроме этого, финансовый комитет ВР предлагает ввести налог на имущество юридических и физических лиц.

30 мая заместитель министра финансов Татьяна ЕФИМЕНКО сообщила журналистам, что Минфин планирует вынести проект Налогового кодекса на рассмотрение Кабинета Министров на заседании 6 июня. Однако на заседании Кабмина вопрос о Налоговом кодексе не поднимался.

4 июля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пообещал не подписывать Налоговый кодекс, если в нем не будут учтены предложения представителей бизнеса.