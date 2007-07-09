”Беркут” на Суперкубок Украины по футболу не пустят

Спецподразделения МВД Украины не будут обеспечивать порядок на одесском матче Суперкубка Украины по футболу. Такое заявление сделал сегодня на пресс-конференции в Одессе руководитель Профессиональной футбольной Лиги Украины Анатолий ПОПОВ, передает корреспондент УНИАН.

По словам А.ПОПОВА, после массового столкновения болельщиков и бойцов «Беркута» в ходе киевского матча между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» руководство ПФЛ приняло решение о том, что охраной правопорядка во время проведения матчей будут заниматься обыкновенные правоохранители. В будущем подобная ситуация, отметил А.ПОПОВ, станет правилом для проведения и других матчей внутреннего первенства Украины.

Вместе с тем, добавил руководитель ПФЛ, с учетом последнего прецедента на киевском стадионе количество фанов на матче в Одессе решено минимизировать. Успокаивать особо активных болельщиков придется сотрудникам милиции, которые будут пытаться делать это по возможности вербально.

Вице-мэр Одессы Татьяна ФИДИРКО уточнила, что во вторник с 9.00 ул. Приморская, ведущая к морпорту, будет перекрыта – вдоль магистрали разместятся на отстой автобусы, доставившие болельщиков. Тех из болельщиков, которые придут на стадион со стеклянными бутылками, управление торговли обеспечит полулитровыми пластиковыми стаканами. В них можно будет перелить напитки, чтобы пройти через один из трех кордонов на пути к стадиону.

Напомним: матч за Суперкубок Украины пройдет в Одессе четвертый раз. В минувших играх участвовали те же команды. В 2004 и 2006 годах побеждали столичные спортсмены, а в 2005-м - «горняки».