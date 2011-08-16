Сотрудника «Беркута» насмерть сбил грузовик

В пригороде Симферополя погиб сотрудник крымского полка милиции особого назначения «Беркут» - на служебный мотоцикл, на котором передвигался старший сержант милиции, наехал грузовик.

Авария произошла в тот момент, когда милиционер остановился перед пешеходным переходом, пропуская людей, сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления МВД в Крыму.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.286 УК – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, если оно привело к смерти человека.

Автомобилем ГАЗ-5312 управлял 19-летний водитель.

Погибшему милиционеру было 23 года.