Сотрудника «Беркута» насмерть сбил грузовик
18:28, 16 августа 2011Общество
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ДТП в пригороде Симферополя
В пригороде Симферополя погиб сотрудник крымского полка милиции особого назначения «Беркут» - на служебный мотоцикл, на котором передвигался старший сержант милиции, наехал грузовик.
Авария произошла в тот момент, когда милиционер остановился перед пешеходным переходом, пропуская людей, сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления МВД в Крыму.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.286 УК – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, если оно привело к смерти человека.
Автомобилем ГАЗ-5312 управлял 19-летний водитель.
Погибшему милиционеру было 23 года.
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