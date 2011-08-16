Космическая отрасль Украины увеличила производство

Предприятия космической отрасли Украины увеличили объем выпуска и реализации продукции в январе-июне 2011 года по сравнению с соответствующим периодом 2010 года в 2,3 раза - до 213 млн. долл., сообщает Государственное космическое агентство Украины.

По итогам II квартала чистая прибыль предприятий отрасли достигла 11,3 млн. долл. при плане в 1,8 миллиона. В бюджеты всех уровней выплачено около 19 миллионов долларов. Среднемесячная заработная плата с начала года увеличилась на 14%.

С начала года подготовлены проекты документов для повышения эффективности космической деятельности, приняты изменения бюджетного кодекса о предоставлении гарантий на привлечение кредита в целях обеспечения дальнейшего выполнения проекта "Циклон-4", подготовку к запуску по программе "Днепр" космического аппарата "Січ-2", развитие российско-украинского сотрудничества (подготовка проекта программы сотрудничества, участие украинских ученых и имеющейся инфраструктуры в Евпатории в реализации проектов "Спектр-Р" ("Радиоастрон") и "Фобос-Грунт").

Развивается сотрудничество со странами Европы, Америки и Азии (реализация проекта "Циклон-4"на пусковом центре Алкантара), возобновлено производство ракет-носителей для проекта "Морской старт", создается основная конструкция первой ступени ракеты-носителя "Таурус-2".

Во втором полугодии отрасль намерена активизировать реализацию проекта "Циклон-4", продолжить работы по проекту создания Национальной спутниковой системы связи "Лыбидь" и программам "Наземный старт", "Таурус-2", "Морской старт" и "Днепр" . Предприятия космической отрасли примут участие в Международном авиационно-космическом шоу МАКС-2011.

Среди перспективных задач - активный выход предприятий космической отрасли на внутренний и внешние рынки с продукцией некосмического назначения.