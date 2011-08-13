Суд в США признал идею Обамы незаконной

В США апелляционный суд штата Атланта постановил, что часть закона о здравоохранении, предложенного президентом Бараком Обамой, согласно которой американцы под угрозой штрафа обязаны приобретать медицинскую страховку, является неконституционной, передает Reuters.

Согласно постановлению суда, конгресс превысил полномочия, обязав жителей США приобретать страховку. Однако суд подчеркнул, что все остальные положения закона останутся в силе, так как не нарушают конституции.

Конституционность так называемого индивидуального мандата, краеугольного камня реформы здравоохранения Б.Обамы, будет далее обсуждаться в Верховном суде США, который должен поставить точку в этом вопросе.

Белый Дом выразил несогласие с судом Атланты, подчеркнув, что своим решением он заблокировал центральное положение закона.