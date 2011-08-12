Двое голодающих транспортников уже попали в больницу

В Харькове уволенные после забастовки 2 августа работники коммунального предприятия «Горэлектротранс» продолжают голодовку.

Как передает корреспондент УНИАН, трое уволенных водителей троллейбусного депо №3 и председатель альтернативной первичной профсоюзной организации «Защита справедливости» КП «Горэлектротранс» Андрей ИЛЬГОВ расположились в сквере за памятником Ленину на площади Свободы.

По словам А.ИЛЬГОВА, сегодня в больницу были отправлены двое участников голодовки. У одно из них врачи диагностировали острый фурункулез, у другого – гипертонический криз. «Я так понимаю, на нервной почве», - допустил он.

Протестующие подчеркнули, что будут продолжать акцию протеста, пока у них хватит сил. «Будем судиться, отстаивать наши законные юридические права. Планы - стоять до последнего, пока и нас не заберут в больницу», - сказал освобожденный водитель троллейбусного депо №3 Константин.

А.ИЛЬГОВ подчеркнул, что уволенные водители продолжают обращаться в прокуратуру и суды с требованием восстановить их на работе. По его словам, сегодня в суд будут поданы два иска «о восстановлении в должностях уволенных водителей и о снятии с них статьи, по которой они были уволены». В целом, по его данным, после акции протеста 2 августа из «мятежных» троллейбусных депо были уволены семь водителей и двое кондукторов.

А.ИЛЬГОВ заметил, что акция протеста харьковских троллейбусников в ближайшее время может переместиться в Киев под здание Кабинета министров Украины.

«Мы понимаем, что, возможно, нашу голодовку лучше перенести в Киев, возле Кабинета министров, где будет возможность, если не реагируют харьковские чиновники, отстаивать наши права. Возможно, часть из нас уже будет в понедельник там, часть останется здесь. Мы вносим коррективы, поскольку двое бойцов у нас вышли из строя», - сказал председатель альтернативного профсоюза.

Как сообщал УНИАН, 2 августа рабочие двух троллейбусных депо харьковского «Горэлектротранса» объявили забастовку, и не вышли на работу. Транспортники требовали погашения задолженности по зарплате, возобновления отчислений в Пенсионный фонд, на базе которых рабочим будет начисляться пенсия, остановки реорганизации КП «Горэлектротранс» путем дробления, отставки директора КП Сергея ПОЧЕПЕЦКОГО и допуска независимой профсоюзной организации «Защита справедливости» к выполнению своей законной деятельности.

10 августа уволенные работники харьковского коммунального предприятия «Горэлектротранс» объявили бессрочную голодовку. Вчера, 11 августа, во исполнение решения Харьковского окружного административного суда, палатки, которые установили участники акции в сквере за памятником Ленину, были демонтированы.