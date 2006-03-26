В Луганской области проголосовало 22,64% избирателей

По состоянию на 13 часов в Луганской области уже проголосовало 22,64% избирателей.

Об этом УНИАН сообщили в областной территориальной избирательной комиссии.

Среди 14 городов областного подчинения наивысший показатель в г. Северодонецк - 25,8%, среди 17 районов области наиболее активными оказались избиратели Новопсковского района - 40,6%. Высокий показатель участия в выборах и в Беловодском районе - 36,5% и Троицком - 35,2%. Среди 4 районов г. Луганска наиболее активные избиратели в Ленинском районе - 21,8%. Средний показатель участия избирателей г. Луганска - 19,92%.