Закарпатье сегодня трясло
16:32, 10 августа 2011Общество
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С силой 3-4 балла
Сегодня утром в районе города Берегово Закарпатской области зафиксированы подземные толчки силой 3-4 балла по шкале Рихтера.
Об этом сообщает официальный сайт Управления МЧС в Закарпатской области со ссылкой на отдел сейсмичности Карпатского региона.
По предварительным данным, травм, жертв среди населения, разрушения зданий и сооружений не зафиксировано.
В МЧС отмечают, что толчки силой 3-4 балла ощущаются внутри помещений, это похоже на тряску в транспорте. Можно услышать скрип пола, звон посуды, дрожание мебели. Максимальное значение по шкале Рихтера - 12 баллов.
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