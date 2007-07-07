В Ялте выпустят первую городскую энциклопедию

В Ялте (Крым) решили выпустить первую городскую энциклопедию "Ялта".

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь мэра Ялты Татьяна АГАРКОВА, энциклопедия "Ялта" - первое в истории города специализированное издание, рассчитанное как на специалистов, так и на широкий круг читателей.

"У нас есть желание создать издание, в корне отличающееся от предыдущих подобных попыток по Крыму", - сообщила координатор проекта Наталья СЫРБУ.

Уже сформированы редакционная группа, в которую вошли сотрудники городского краеведческого музея, института «Магарач», Никитского Ботанического сада, музея Чехова и так далее, и организационный комитет, состоящий из депутатов и сотрудников горисполкома. Было проведено много консультаций, в том числе и с авторами Московской энциклопедии. По словам Н.СЫРБУ, это будет научное систематизированное издание. Уже разработаны схемы статей, тематика раздела.

Заместитель мэра Ялты Николай КРОПИН отмечает, что главная задача - "грамотное составление словаря, от которого зависит 90% успеха энциклопедии". Энциклопедия будет состоять из двадцати одного раздела.

Здесь можно будет найти информацию об истории города, фестивалях, экономике, научных учреждения и многое другое. Но если с поиском необходимой информации проблем не возникает, то с финансированием ситуация другая, отмечает Т.АГАРКОВА. Хотя проект и муниципальный, в местном бюджете на его реализацию денег пока не предусмотрено. Специалисты подсчитали, что стоить он будет порядка 400 тыс. грн. Городские власти надеются, что в создании энциклопедии «Ялта» помогут меценаты.