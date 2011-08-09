Власть уже строит планы добычи золота в Украине

В Украине в этом году впервые за 20 лет независимости начнется промышленная добыча золота. А уже через 3-5 лет мы сможем выйти на уровень добычи украинского золота в объеме 1 тонна в год

Об этом в интервью «Делу», которое будет опубликовано в ближайшее время, рассказал глава Государственной службы геологии и недр Эдуард СТАВИЦКИЙ.

«Украина по своим прогнозным ресурсам, чтобы специалисты не начали меня обвинять в каких-то преувеличениях, обладает около 2,5-3 тыс. тонн золота. Это месторождения в Карпатах – около 400 тонн, Большой Донбасс - около 500 тонн, ресурс Кировоградской, Днепропетровской, Крым. Изучены месторождения, ресурсные оценки уже есть. И с учетом такого большого роста цен на золото в мире, сейчас готовятся предпроекты. Мы попытаемся уже в этом году добыть первую партию украинского золота», - сказал он.

Глава Госгеонедр отметил, что промышленная добыча золота в Украине начнется в двух регионах. «Это Западная Украина и Кировоградская область», - сказал он.

По мнению Э.СТАВИЦКОГО, Украине следует развивать добычу золота собственными силами, а если и привлекать инвесторов, то с минимальным участием.

Говоря о себестоимости добычи золота в Украине, Э.СТАВИЦКИЙ заявил, что 1 грамм украинского золота будет стоить не более 150 грн.

«Знаете, сколько сегодня стоит грамм золота? Около 400 грн. Я не побоюсь сказать, пусть специалисты опровергнут, приблизительно себестоимость грамма золота по добыче будет 100-максимум 150 грн. Украина в год завозит около 5 тонн золота. Мы могли бы на 1/3 сократить импортную составляющую. Сегодня все золото мы закупаем», - сказал он.

Отвечая на вопрос, когда Украина сможет выйти на уровень добычи золота в объеме 1 тонна в год, глава Госгеонедр отметил, «думаю, на протяжении 3-5 лет. В этом направлении на самом деле уже много сделано».