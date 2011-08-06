Министр обязал руководителей шахт дежурить для безопасности
Вопрос на личном контроле
Министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО поручил обеспечить надлежащую проверку уровня аварийности угледобывающих объектов «путем посменного дежурства директоров шахт и их заместителей».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэнергоугля, такое поручение Ю.БОЙКО дал сегодня во время совещания по вопросам усиления мер безопасности на предприятиях угольной отрасли и предотвращения аварийных ситуаций на украинских шахтах.
Ю.БОЙКО предупредил о персональной ответственности каждого руководителя шахты за обеспечение надлежащего уровня безопасности труда шахтеров и предотвращение возникновения аварийных ситуаций.
Министр отметил, что и в дальнейшем вопросы безопасности труда в угольной отрасли будут находиться на его личном контроле.
Кроме этого, приказом министра энергетики и угольной промышленности введен режим чрезвычайной ситуации во время проведения особо опасных работ на угледобывающих предприятиях.