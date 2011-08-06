Оппозиционные депутаты сорвали достройку Хмельницкой АЭС

Острожский районный совет Ровенской области не согласовал строительство энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС (ядерных установок типа В-392).

Как передает корреспондент УНИАН, для принятия соответствующего решения не хватило всего одного голоса.

Не голосовали за это решение депутаты райсовета из фракции Украинской Народной Партии, ВО «Свобода» и НС-НУ.

Ровенская областная организация УНП пикетировала сессию с требованием к депутатам не голосовать за согласование достройки ХАЭС.

Главными аргументами противников достройки новых энергоблоков были потенциальная угроза такого шага жизни и здоровью граждан, резкое ухудшение экологической ситуации в регионе, необходимость перехода на альтернативные источники энергии, введение мер по энергосбережению.

В частности, депутат райсовета Инна ГВИЗДА заявила: «Мы предлагаем отработать новый закон о зоне наблюдения, на которой размещены предприятия по добыче или переработке урановых руд… Данным законом должны быть поддержаны ряд льгот населению, проживающему в зоне наблюдения».

В то же время заместитель генерального директора ХАЭС Виктор ДЕМИДЮК сообщил, что на социальное развитие социальной инфраструктуры региона в случае достройки новых энергоблоков будет выделен 1% реализации продукции, а также «до 10% капиталовложений, которые будут поступать в случае принятия решений о согласовании их строительства. Кроме того, по его словам, во время строительства блоков будет создано свыше 5 тысяч новых рабочих мест».

Следующая сессия районного совета по рассмотрению этого вопроса должна состояться в сентябре. Однако председатель райсовета Рустам ХУТИЗ считает, что райсовет может и не рассматривать этот вопрос повторно. По его словам, «если Острожская райгосадминистрация обратится в райсовет с просьбой рассмотреть этот вопрос, то он будет рассмотрен на следующей сессии. Если не обратится, то данный вопрос мы не будем рассматривать, и все. Тогда Верховная Рада будет принимать соответствующее решение без нашего обращения».

В прилегающих к ХАЭС населенных пунктах и райцентрах Ровенщины было проведено 14 общественных слушаний, во время которых большинство людей отрицательно высказались о планах правительства построить новые мощности на Хмельницкой АЭС. Однако окончательное решение должны принять на сессиях городских и районных советов.

Как известно, Верховная рада может принять Закон о достройке ХАЭС исключительно с согласованием о расположении блоков с органами местного самоуправления. А такого согласования уже несколько местных советов Ровенщины, где рассматривали данный вопрос, не дали.

Учитывая обращение участников общественных слушаний по поводу достройки ХАЭС, Острожский городской совет уже принял решение не согласовать строительство энергоблоков №3 и № 4 Хмельницкой АЭС и направить данное решение в Верховную Раду Украины.

В связи с предстоящим голосованием по этому вопросу облорганизация Украинской Народной Партии призвала своих сторонников и другие политические силы не допустить принятия позорного решения на следующей сессии районного совета. Пресс-служба областной парторганизации УНП также выразила опасение, что для обеспечения необходимого количества голосов лоббисты достройки новых энергоблоков ХАЭС, в числе которых и председатель райсовета Р.ХУТИЗ, вместе с руководством станции будут оказывать давление на районных депутатов.

Как сообщал УНИАН, Ровенская областная организация УНП проводит информационную кампанию против достройки ХАЭС. В рамках кампании проходит сбор подписей, распространение информационных материалов. Активисты УНП принимают также участие в общественных слушаниях. 31 июля областная УНП инициировала шествие по районам против строительства. В настоящее время в Острожском районе проходит экологическое собрание противников застройки.